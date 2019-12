„Zett“-Glückstelefon − Mit der „Zett“ einen Wellnesstag in Lüsen gewinnen!

In unserem nachhaltig geführten Naturhotel wird Natur wahrhaftig gelebt! Unsere, in einzigartiger Bioarchitektur gestalteten, Romantik- und Spa-Suiten erwarten Sie mit duftendem Zirbenholz und offenem Kamin. Die 300 Meter lange NaturellnessSpa® ist eine körperlich-spirituelle Reise, die Sie im Bademantel entdecken können.





Erleben Sie einzigartige Schneeschuhwanderungen auf der unberührten Lüsneralm und lassen sie sich von unserer regional-biologischen Frischeküche verwöhnen.Einfach am Sonntag „Zett“ lesen, mitspielen und das Lösungswort per SMS einschicken und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

som