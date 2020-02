„Zett-Glückstelefon“ − Mit der „Zett“ erholsame Stunden genießen!

Das 5-Sterne Wellness-, Sport- und Freizeitparadies „Quellenhof“ liegt eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern im wunderschönen Passeiertal. Die Gäste stehen hier im Mittelpunkt des Schaffens. Freundlichkeit und Einsatz aller Mitarbeiter und der Familie Dorfer werden täglich gelebt und sorgen für ein angenehmes Flair, Ruhe und Erholung.Was ist das Schönste nach einem langen Tag? Ruhe und Entspannung in der atemberaubenden Wellnesslandschaft mit mehr als 10.000m2. Die Wellness- & Spa-Welten des 5-Sterne Resorts sind einzigartig im Alpenraum und mehrfach prämiert. Neben einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Saunen und Pools bietet das Resort auch getrennte Wellnessbereiche für Ruhesuchende „adults-only“ und Familien. Letztere genießen Badespaß im gigantischen „Acqua-Family-Parc“ mit Rutschen, Piratenschiff, Strömungskanal, Innen- und Außenpool.Das Quellenhof-Küchenteam begleitet Sie im Rahmen der Gourmet-Halbpension mit Gaumenfreuden der Sonderklasse, gerne auch mit vegetarischen und veganen Gerichten. Genießen Sie kulinarische Meisterleistungen in den Restaurants oder lassen Sie sich in der mehrfach prämierten „Quellenhof Gourmetstube 1897“ oder in Italien„s erstem Sky Restaurant „Teppanyaki“ so richtig verwöhnen.

