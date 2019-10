„Zett“-Glückstelefon − Mit der „Zett“ Familienzeit erleben

DER NATUR AUF DER SPUR IN DER UNBERÜHRTEN LANDSCHAFT DES ULTENTALES





Die Tage sind voll mit Erlebnissen für die ganze Familie. NACH HERZENSLUST SPIELEN, TOBEN UND NEUES ENTDECKEN.Liebe Kinder, liebe Familie! Freut euch auf unsere Familienwanderungen & Ausflüge, einmal auf die hauseigene Alm mit einer zünftigen Jause oder auf die Wanderung zu Annemaries Bergbauernhof mit den vielen Tieren im Stall, streichelt die Kätzchen und Annemarie erzählt über das Leben als Bäuerin.Freut euch auf einen Tag auf unserem Walspielplatz mit ganz viel Spiel, Spaß & mit einem Wald-Picknick & auf einen Nachmittag bei den Ponys…Einfach am Sonntag „Zett“ lesen, mitspielen, das Lösungswort per SMS oder WhatsApp einschicken und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

