„Zett“-Glückstelefon - Mit der „Zett“ ins Babyglück...

Ganz nach dem Motto „Fast ein Grund schwanger zu werden“ – findest du in der „Kinderwelt“, im Hauptsitz in Tscherms und in der Filiale in Percha, alles was du für das Baby und die werdende Mutter suchst. Seit mehr als 15 Jahren bietet die Kinderwelt ein riesiges Sortiment von sorgfältig ausgewählten Produkten an. Egal ob Schnuller, Babymöbel, Umstandsmode, Spielzeug, Autositze oder Kinderwägen – das Babyfachgeschäft bietet auf zwei Etagen sowohl hochwertige Markenartikel zum günstigen Preis als auch preisaktive Produkte. Großes Augenmerk dabei wird auf die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis gelegt. Und natürlich findest du nur bei der Kinderwelt immer die neusten Trends! Um den Kunden auch im Pustertal diese riesige Auswahl zu bieten, wurde die Filiale in Percha um das Dreifache vergrößert.Einen Kombiwagen, Buggy, Sportwagen oder vielleicht doch lieber einen Dreiradjogger? Einen Reboarder, einen mitwachsenden Autositz, I-Size, Top Tehter Isofix, was passt am besten zu meinem Kind und Auto? Die kompetenten Verkaufsberaterinnen nehmen sich die Zeit, Ihnen mit einer fachkundigen und individuellen Beratung zur Seite zu stehen und so findet hier sicher jeder das Richtige.Und nicht zu vergessen: Sparen Sie mit der Kinderwelt-Kundenkarte bis zu 10% auf all Ihre Einkäufe.

