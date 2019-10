„Zett-Glückstelefon“ − Mit der „Zett“ Luxusauszeit erleben

Ihr Luxus Chalet in Schenna bei Meran.





Genießen Sie luxuriöses Ambiente zwischen Tradition und Moderne im neu gebauten Mountain Village in Schenna. Lehnen Sie sich in den traumhaften Luxus Chalets zurück, um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und in ruhiger Privatsphäre zu schwelgen. Genießen Sie sämtlichen Komfort eines Premium-Urlaubs im privaten Außenwhirlpool und Sauna mit beeindruckender Panoramasicht auf die heimische Bergwelte. Die Neuen Chalet Ferienwohnungen im Hotel Hasenegg werden Ihre Erwartungen übertreffen!Im Mountain Village vereinigen sich auf geschmackvolle Weise Luxus und charmante Bodenständigkeit. Verbringen Sie einen unvergesslichen und naturverbundenen Aufenthalt für alle Sinne in ruhiger Panoramalage in unseren Südtiroler Luxus Chalets.Alle Chalets verfügen über ein exklusives Badezimmer, Küchenzeile mit Minibar, Kaffee- und Teeecke, Flachbildschirm mit SAT-TV mit Homekino, Safe, WLAN und je eine private Loggia mit Whirlpool, Sauna oder Infrarotkabine. Genießen Sie die herrliche Aussicht und die malerische Bergkulisse auf dem eigenen Panoramabalkon und entspannen Sie auf den Wellnessliegen. Täglicher Handtuch Wechsel auf Wunsch auch täglicher Bettwäsche Wechsel

