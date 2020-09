„Zett“-Glückstelefon Mit der „Zett“ moderne Tradition genießen!

Die Herbstzeit beginnt langsam und somit auch die Zeit der Trachten und Lederhosen. Die modischen Outfits sind perfekt für jeden Moment des Tages, egal ob zu festlichen Anlässen, für Wald- und Wiesenfeste oder, wenn geschickt kombiniert, auch bei der Arbeit. Das Südtiroler Unternehmen „Amadeus“ bietet elegante Trachten, Landhausmode und natürlich Lederhosen und Dirndln für Sie und Ihn. Auch die Kids kommen auf ihre Kosten – Die große Auswahl an Trachtenmode für Kinder präsentiert modische Outfits für die Kleinen.Um den charmanten Look zu vervollständigen, werden Ihnen zudem eine große Auswahl an Accessoires, Schmuck, Taschen und Schuhe geboten. Das Team von Amadeus erwartet Sie in den Geschäften in Algund und Eppan oder auf verschiedenen Märkten in ganz Südtirol und berät Sie mit viel Freude und Begeisterung!

