„Zett“- Glückstelefon mit der „Zett“ Traum-Wellness-Urlaub gewinnen!

Das Alphotel Tyrol****s gilt schon lange als erstklassiges Wellness- und Spa-Hotel und ist mit seiner bezaubernden Lage im wildromantischen Ratschings idealer Ausgangspunkt für Wander- und Pistengaudi.Der 10.000 m² große Park mit Teichlandschaft, die exklusive Bellavita Spa mit hochwertigen Anwendungen, der neu erweiterte Wellnessbereich mit der alpinen Saunawelt wo täglich wohltuende Aufgüsse stattfinden und den verschiedenen Pools lassen die Herzen von Erholungssuchenden höherschlagen.Alphotel Tyrol****S Ratschings – perfekt für Ihren Wellnessurlaub: 6 In- und Outdoor Pools, neu erweiterte Almsaunalandschaft mit 8 verschiedenen Saunen, täglichem Aufgussprogramm und Familiensauna.Das Wellness & Family Resort Alphotel Tyrol und die neuen Mons Silva Chalets liegen lediglich drei Minuten von der Talstation des Skigebiets Ratschings entfernt (kostenloser Hotel-Shuttle).Mit viel Herz führt Familie Eisendle ihr Hotel in Ratschings – eine Oase der Ruhe für Wellnessliebhaber, ein Familienhotel mit ganzjähriger Kinderbetreuung und eine Erlebniswelt für alle, die es kaum erwarten können, sich einfach verwöhnen zu lassen.Geben Sie bitte bei Ihrer Anfrage den Code „Glückstelefon Südtiroler Special“ an, dann profitieren Sie ab 2 Übernachtungen von einer Ermäßigung von 5%Mehr Informationen über das Alphotel Tyrol und die neuen Mons Silva Chalets finden Sie auf www.alphotel-tyrol.com.

