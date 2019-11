„Zett-Glückstelefon“ − Mit der „Zett“ wohlverdiente Ruhe genießen!

Hotel Fanes in den Dolomiten





Eine Fülle von Leistungen sind im Preis inbegriffen:

Wer nach einem erfüllten Tag in der bezaubernden Winterlandschaft zurück ins Hotel Fanes kommt, will nur noch eins: sich wie daheim fühlen. In den passenden Wohnwelten – von behaglichen Doppelzimmern über luxuriöse Spa-Suiten mit eigenem Whirlpool bis hin zu gemütlichen Chalets und urig-stylischen Natura Lofts – genießen Gäste einen stilvollen Urlaub.Seit Kurzem bietet das Fanes ein neues Highlight – im 25 Meter langen, ganzjährig beheizten Sky Pool lässt es sich bei angenehmen Temperaturen an der frischen Luft Bahnen ziehen oder im Whirlpool relaxen.Short Stay SKI & WELLNESS zwischen 09.12.2019 - 22.12.2019.Ab 4 Übernachtungen ist eine Übernachtung kostenlos, inkl. Wellness Verwöhnpension und Fanes Inklusivleistungen, ab 573€ pro Person anstatt 764€.Die neue großzügige Wellness-Abteilung von ca. 3000 qm steht zu Ihrer Verfügung: zum Relaxen erwarten Sie eine Zirbensauna, ein Solebad, ein Sanarium, ein türkisches Dampfbad, ein Solewhirlpool, ein Panorama-Ruheraum und eine Vitalecke. Ganz besonders dürfen Sie auf den Solepool und die Almsauna im Garten gespannt sein sowie auf unseren neuen Sky Pool.-die FANES-Verwöhnpension, mit großem Vital-Frühstücksbuffet,-Abendessen mit Salatbuffet und 5 Gang-Gourmetmenü.-hausgemachte Kuchen und Tiroler Spezialitäten am Nachmittag-unsere Spa-Cuisine bietet kalorienreduzierte, ausgewogene Menüs-im Wellnessbereich, Obst und Tee den ganzen Tag-Schwimmbad mit geheiztem Freibecken und Sky Pool-die neue Wellness-Abteilung-Täglich Acquagym-, Stretching-, Nordic Walking- und Aufgussprogramm-große Tiefgarage-Skishuttle-Service zum Lift Piz SoregaWeitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.hotelfanes.it

