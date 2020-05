„Zett“-Glückstelefon Mit der „Zett“ zum entspannten „Family-Day-Spa“

Entdecken Sie unser Familienhotel Sonnwies in Lüsen, das mit seinem großartigen, familiengerechten Angebot der ideale Ort für Ihren Familienurlaub ist. Unser großzügiger Badeberreich mit verschiedenen Pools, unser eigener Biobauernhof, einen riesigen Naturspielplatz, ein Bauernhaus mit Ponykoppel zum Reiten, ein Streichelzoo u.v.m. lassen Kinderherzen höherschlagen.Dank einem Angebot von über 70 Stunden Kinderbetreuung, Babysitting und spannendem Naturprogramm für Jugendliche, kommen auch die Eltern voll auf Ihre Kosten und können die Auszeit in der Natur und in der großzügigen Wellnessanlage „Salientes Runcada“ entspannt genießen.Auch kulinarisch ist die ganze Familie bestens versorgt. Von der Babyküche, über Kindergerichte, bis hin zur Gourmetküche mit regionalen Produkten – Im Familienhotel Sonnwies finden Groß und Klein alles was das Herz begehrt.

