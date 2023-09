„Zett“-Südtirolrätsel

Ich bin ein 3-Sterne-Superior-Hotel in Oberwielenbach im Südtiroler Pustertal und liege idyllisch inmitten der schönsten Natur der Alpen – am Eingang ins Naturschutzgebiet Rieserferner-Ahrn.Nur zehn Fahrminuten von Bruneck entfernt, sieht man von hier bis zu den Dolomiten.Viel Herzlichkeit und spürbar gute Laune: Das erlebt jeder Gast vom ersten Moment an im Hotel Rommisa. Mit seinen zwölf Zimmern ist das Rommisa nicht allzu groß, dafür ist Familie Niederwolfsgruber-Carli wohl eine der fröhlichsten Gastgeberfamilien des Pustertales.Der neue Wellnessbereich mit Finnischer Panoramasauna, Dampfbad, Bio-Zirben-Sauna und Ruheraum verführen zum Träumen und Entspannen.Hinaus in die NaturVon fast überall im Haus bietet sich ein spektakulärer Ausblick direkt auf die Olanger Dolomiten. Direkt vom Haus aus führen tolle Wanderungen zu den Erdpyramiden, in das Almwandergebiet“Tallile“, zu den Gipfeln Rammelstein und Schönbichl und zu weiteren Gipfeln des Naturparks Rieserferner-Ahrn.Mit viel Liebe zum Detail und einem außergewöhnlichen Gespür für Ästhetik zaubert Hausherr Philipp als Küchenmeister und Fleisch-Sommelier vielfältige Gerichte. Die kulinarischen Kreationen aus der Rommisa-Küche machen Lust auf mehr.Möchten Sie diese kleine Auszeit im 3-Sterne-Superior-Hotel Rommisa in Oberwielenbach gewinnen?