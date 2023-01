Zett Südtirolrätsel am 22. Jänner 2023

Der Anfang November neu in Brixen eröffnete Drinkstore ist nicht nur aufgrund seines stylishen, modernen Ambientes etwas ganz Besonderes, auch seine große Auswahl an verschiedenen Getränken ist ein echtes Highlight. Und nicht nur Getränke sind hier erhältlich, sondern weit mehr...Auf über 750 m² findet sich im neuen cool-modernen Ambiente ein umfangreiches Wein-, Bier- und Spirituosensortiment, Wasser und Softdrinks, und sogar Snacks wie Chips und Popcorn sowie ausgewählte Spezialitäten wie Käse, Wurstwaren, Öle, Pasta und feinste Schokotrüffel! Und auch neue Trend-Getränke wie Hard Seltzer oder spannende Biercocktails reihen sich dazu.Perfekt also für alle, die sich gern hin und wieder auf was Neues einlassen, die gern auf der Suche nach einem besonderen Tropfen durch die Regale stöbern und sich inspirieren lassen oder die Wert auf individuelle Beratung, die eine oder andere Insider-Info oder eine persönliche Empfehlung des kompetenten Teams legen.Und genauso auch für alle, die sich ganz unkompliziert für den Freundeabend oder die Party am Weekend eindecken möchten, die sich die Easy-Flasche Wein, einen coolen Gin oder das klassische Feierabendbier holen möchten.Hier sind nicht nur dieeine willkommene Stärke, sondern auch die freundlichen, durchgehenden Öffnungszeiten, abends sogar bis 19 Uhr und genauso auch am Samstag!Ebenso kundenfreundlich und zeitgemäß ist auch der eigene Online-Shop , der die Produktauswahl auf ganze 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen die Woche erweitert. Und mit seiner praktischen Click&Collekt-Funktion kümmert sich das Drinkstore-Team um die Bestellung und gibt per E-Mail Bescheid, sobald alles zum Abholen bereitsteht!Und unter „alles“ fallen nicht nur die 160 verschiedenen Biere, 800 Weine oder die 300 Spirituosen, sondern auch die Möglichkeit, seine Lieben mit einem Gutschein zu überraschen, sich ein ganz besonderes Tröpfchen als Geschenk zu holen oder sich mit Hilfe des Drinkstore-Teams auch ein nettes Geschenkset zusammenzustellen, von der Gin-und-Tonic-Auswahl bis hin zur Schlemmerkiste mit Wein, edler Feinkost und Co. Perfekt für seine Lieben, für Freunde und Familie, für Mitarbeiter und Partner!