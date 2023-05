Zu Besuch beim Südtiroler Apfel: Genusswanderungen durch Südtirols Apfelwiesen für Einheimische

Foto: © IDM/Südtiroler Apfelkonsortium/Patrick Schwienbacher

Wie entsteht eine neue Apfelsorte? Welche sind die neuesten und beliebtesten Apfelsorten? Wie bewahre ich Äpfel zuhause am besten auf? Fragen, die niemand besser beantworten kann als die zahlreichen Südtiroler Apfelbotschafterinnen und Apfelbotschafter. Am 13. Mai laden sie zu Apfelführungen im ganzen Land ein. Die Genusswanderungen geben spannende Einblicke in die Südtiroler Apfelwirtschaft und richten sich speziell an Einheimische. Eine geführte Verkostung von Apfelsorten sowie ein Apfelaperitif runden die Veranstaltung kulinarisch ab.Die Rundgänge beginnen in den Apfelwiesen, wo Fotoserien die Arbeiten im Jahreskreis veranschaulichen: vom Baumschnitt im Winter über das Pflanzen der Bäumchen und die Frostschutzberegnung im Frühling sowie die Ausdünnung im Sommer bis zur Ernte im Herbst. Im Anschluss daran findet eine Verkostung der unterschiedlichen Apfelsorten statt und – exklusiv am 13. Mai – ein köstlicher Aperitif mit Spezialitäten wie Apfelsäfte, Apfelcider und Apfelchips. Für die kleinsten Teilnehmenden gibt es Malsets und ein Kinderbuch.Die Apfelbotschafterinnen und Apfelbotschafter, die die Rundgänge leiten und ihr umfangreiches Wissen teilen, haben eine eigens dafür ausgerichtete Ausbildung absolviert. Organisiert werden die Führungen vom Südtiroler Apfelkonsortium und IDM Südtirol.Wann?Wo?Dauer:Anmeldung:Mehr Infos: suedtirolerapfel.com/apfelfuehrung