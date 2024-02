Zu gewinnen gibt es dieses Mal eine Übernachtung mit ¾-Verwöhnpension für zwei Personen in den Andreus Resorts im Passeiertal

Die ANDREUS RESORTS – Ab 1. März wieder für Sie geöffnet!Heiße Sauna-Aufgüsse von echten Profis, beheizte Pools, Auspowern im Fitnesstower oder Yoga im Meditationstempel, oder einfach nur Relaxen....Egal, ob Sie Saunagänge, Relaxen am Kaminfeuer, Schwimmen in den warmen Pools oder Fitness bevorzugen: In den Andreus-Resorts wird ein Aufenthalt in jedem Fall zum einmaligen Erlebnis!In der DOME-Event-Sauna, der größten Event-Sauna im Alpenraum, werden die Aufgüsse zum Erlebnis, zu einem Theaterstück, bei dem die Schwitzzeit wie im Fluge ergeht! Im Andreus sind Profis am Werk: Sarah Niederkofler ist Italienmeisterin 2022 im Showaufguss und zelebriert mit dem Andreus-Team rund um Aufguss-Legende Helli Haller täglich bis zu sechs Show-Aufgüsse! Im Fitness-Tower werden im Rahmen vom kostenlosen Aktiv-Programmes vom sanften Yoga bis schweißtreibenden Fitnesskurse bis 11 Einheiten täglich angeboten. Die Pools sind ganzjährig beheizt und vielzählige Relaxmöglichkeiten warten auf Sie.