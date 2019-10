Zuerst hören wir zu, dann suchen wir die passende Lösung für deine Anliegen

Jede neue Lebenssituation bringt neue Interessen mit sich und damit zusammenhängend auch einen anderen Bedarf, der nicht immer leicht durchschaubar ist und an den viele gar nicht denken.

Genau hier setzen wir an: an deiner Situation, deinen Wünschen und Anliegen.





Die Raiffeisenkassen sind Genossenschaftsbanken und stellen ihre Mitglieder und Kunden in den Mittelpunkt, nicht einzelne Produkte, sondern deine Ziele und Wünsche.Bei derkommt eine breite Themenpalette zur Sprache: Vorsorge, Absicherung, Sparen, Wohnbau, Wünsche finanzieren, Erbschaft und Liquidität.Es ist eine ganzheitliche Beratung, bei der du über deine Wünsche und Ziele sprichst und gemeinsam mit deinem Berater dein Status quo aufbereitet wird. Aufbauend kann dein Berater dir Vorschläge machen, wie deine Ziele erreicht werden können und Lösungsvorschläge für Probleme aufzeigen.Die Genossenschaftliche Beratung eignet sich für alle Altersgruppen und quer durch alle Berufe. Du bist Berufseinsteiger? Du willst von zu Hause ausziehen? Du planst eine Familie? Du willst dir Wünsche erfüllen? Du willst einen sorglosen Ruhestand?Jede Lebenssituation und jeder Kunde sind unterschiedlich und genauso individuell soll auch die Beratung sein. Die Beratung endet nicht mit einem Gespräch, sondern der Kunde wird kontinuierlich begleitet, um seine gesteckten Ziele zu erreichen.Wir beraten ehrlich und sprechen mit dir ganz offen darüber, was geht, was nicht geht und was getan werden kann.Für eine unverbindliche Beratung oder für weitere Informationen melde dich bei deiner Raiffeisenkasse.

