In großzügigen, topaktuellen Showrooms erwartet Kundinnen und Kunden die größte Einrichtungsauswahl der Region – von Wohn- und Essbereichen über Küchen, Schlafzimmer und Polstermöbel bis hin zu Outdoor-Ideen. Ergänzt wird das Angebot durch stilvolle Accessoires, Heimtextilien, Leuchten und ausgewählte Haushaltsartikel, die Wohnkonzepte harmonisch abrunden.<BR \/><BR \/>Qualität und Design müssen bei Jungmann nicht teuer sein. Als Gesellschafter des Einrichtungspartnerrings profitiert das Unternehmen von starken Einkaufskonditionen, die konsequent weitergegeben werden. Ein spezialisiertes Team sorgt für dauerhaft faire Preise – bewusst ohne unrealistisch hohe Dauerrabatte. Die Jungmann Bestpreisgarantie sorgt für zusätzliche Preissicherheit, regelmäßige Aktionen und Mehrwert-Wochen für attraktive Vorteile und besondere Einkaufserlebnisse.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt steht stets die persönliche Beratung: Einrichtungsexpertinnen und -experten begleiten von der Idee bis zur Umsetzung. Unterstützt durch das hauseigene Tischler-Team entstehen so Wohnlösungen, die langfristig überzeugen. Jungmann ist weit mehr als ein Möbelhaus: ein Ort der Inspiration, der für viele Südtirolerinnen und Südtiroler seit Jahrzehnten als erste Adresse rund ums Wohnen gilt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252044_image" \/><\/div>