Zukunftsweisende Labortechnologien: Einladung zum Symposium im NOI Techpark Bozen am 14.12.2023

An diesem Tag werden wir uns intensiv mit dem Thema Laboratorien, ihrer Flexibilität und Nachhaltigkeit, den zukünftigen Trends und somit den Laboratorien von morgen beschäftigen.Wir werden auch über das Thema Sicherheit sprechen, angefangen bei den neuen Schadstoffen bis hin zu Themen, die den Betreibern am Herzen liegen, wie z.B. chemische Abzüge, biologische Gefahrenschränke und deren Einsatz in Labors. All dies findet in der herrlichen Umgebung einer nationalen Spitzeneinrichtung wie dem NOI Techpark in Bozen statt, einem Ort, an dem das Wesen der Innovation zu einer greifbaren Realität geworden ist, die Fragen beantwortet, machbar und nachhaltig sind.Wir freuen uns darauf, Sie in Bozen zu sehen. Wo Exzellenz auf Exzellenz trifft.