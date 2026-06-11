Als uneingeschränkter Bestandteil des Rennkalenders des <b>HERO UCI Marathon World Cups<\/b> stellt der HERO Dolomites eine zentrale Herausforderung der Rennserie dar und zieht neben der Weltelite der MTB-Marathons auch Tausende Amateure an. Die Zahlen verdeutlichen die mittlerweile globale Dimension der Veranstaltung: Teilnehmende aus <b>über 50 Ländern und aus fünf Kontinenten<\/b> sind Bestätigung für das internationale Prestige, das die Veranstaltung über die Jahre erreicht hat und das durch die Teilnahme am UCI-Weltcup noch weiter konsolidiert wurde.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75034333_gallery" \/><BR \/><BR \/>Doch der HERO ist nicht einfach nur ein Rennen: Immer Mitte Juni wird Wolkenstein zur Bühne für ein regelrechtes Festival, in dem sich Sport, Regionales und Gemeinschaft zu einer perfekten Mischung verbinden. Das Programm beginnt mit der <b>HERO Charity Night presented by Generali-Cattolica<\/b>, dem Auftaktevent, in dem weder Show noch Solidarität zu kurz kommen. An den folgenden Tagen hat das <b>HERO\/ZERO Village<\/b> geöffnet, ein Treffpunkt für Mountainbikende, Brands und Familien. An den Nachwuchs richtet sich die <b>HERO Kids<\/b>, ein „Rennen“, das beweist, dass der HERO auch die Zukunft des Mountainbikens im Blick hat. Höhepunkt des Programms ist dann natürlich das Rennen am <b>Samstag, dem 13. Juni<\/b>, wenn die Teilnehmenden auf drei verschiedenen, extremen Strecken – von bis zu <b>86 Kilometern Länge und bis zu 4.500 Höhenmetern<\/b> – Alta Badia, Arabba, Val di Fassa und Seiser Alm durchqueren. Eine Herausforderung, die Mühen und Schönheit, Technik und Kondition verbindet. <BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/d2BmjGoMAQQ?si=2TaVDgBkIUN1E0W4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Seinen Abschluss findet der HERO dann am <b>Sonntag, dem 14. Juni 2026<\/b>, wieder mit dem <b>HEROE Gourmet<\/b>. Ein Event für alle, die die Seiser Alm – die größte Hochalm Europas – bei einer multisensorischer Entdeckungstour zu bekannten Almhütten und legendären Aussichten kennenlernen wollen. <BR \/>Nähere Informationen auf: <a href="https:\/\/www.herodolomites.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.herodolomites.com <\/a>