Zurück zu alter Lebensfreude

Hörgeminderte Menschen, die sich nicht mit Hörsystemen versorgen lassen, haben meistens Schwierigkeiten, sich mit anderen zu unterhalten. Ihre Schwerhörigkeit hindert sie daran, an Gruppenaktivitäten wie Vereins- oder Seniorentreffen, Sport- oder Freizeitgruppen teilzunehmen oder Freundschaften zu pflegen. In der Folge ziehen sie sich häufig aus ihrem sozialen Umfeld und aus der Partnerschaft zurück, da sie nur eingeschränkt an Gesprächen und gemeinsamen Hörerlebnissen teilhaben können. Dabei ist es gerade der Austausch mit anderen Menschen, der dem Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit entgegenwirken kann.



Plaudern hält fit