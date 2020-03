Zwei Experten starten durch

Diese drei Attribute treffen auf Klaus und Erwin gleichermaßen zu. Seit der Ausbildung bei Auto Brenner hat Klaus auch Kontakt mit Porsche, die er dann in den 90er Jahren weiter vertiefen konnte.Klaus hat die komplette Ausbildung zum Porsche-Techniker durchlaufen inkl. Porsche-Techniker-Gold als Erster Italiens. Ab 2002 macht der begeisterte Motorenspezialist parallel zur technischen Schulung die Ausbildung zum Porsche-Service-Advisor sowie Porsche-Ambassador.Ähnliches gilt für Erwin Mittelberger: Die Continental GmbH ist ein Meisterbetrieb und wurde 1996 gegründet. Seither arbeitet sie erfolgreich an Fahrzeugen des gehobenen Segments. Erwin hat sich ständig europaweit weitergebildet und sich in frühen 90er auch auf die Unfallinstandsetzung der Aluminiumkarosserie spezialisiert.Damals war er ein Pionier auf diesem Gebiet und keiner konnte ahnen, dass diese Ausbildung einmal eine so große Bedeutung haben wird, wie sie heute hat. Erwin Mittelberger zur aktuellen Entwicklung: „Als ich erfahren habe, dass Klaus seinen bisherigen Arbeitsgeber verlässt ist in mir diese Idee gereift.Nach mehreren gemeinsamen Gesprächen ist im Laufe dieses Sommers dann aus dieser Idee ein konkretes Projekt geworden.“Der neue AUDI A8 war eine komplette Alukarosserie und Erwin hatte damals bei AUDI die Ausbildung für Alu-Karosserien absolviert. Eine der letzten Auszeichnungen erhielt er erst vor drei Jahren.Die Continental GmbH wurde als eine der wenigen autorisierten Porsche-Karosseriewerkstätten italienweit von Dekra zertifiziert.Das A steht in diesem Fall für AUDI, denn die neueste Technologie von leistungsstarken Autos, ganz gleich ob Limousinen, SUVs oder Sportwagen begeistern seit jeher beide Protagonisten gleichermaßen, und was könnte für eine professionelle Arbeit eine bessere Garantie sein, als die Begeisterung der Ausführenden, in diesem Fall von Erwin und Klaus, den beiden Gründern der Elfertec GmbH!

