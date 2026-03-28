Manuel studiert, David macht heuer seine Matura. Beide kommen aus Brixen. Mit Pulito Pulito kümmern sie sich um saubere Außenflächen in Südtirol.<BR \/><BR \/>„Unsere Mütter meinten, wir sollen etwas Bodenständiges machen“, sagt Manuel und lacht. „Näher am Boden als Hochdruckreinigen geht ja kaum.“<BR \/><BR \/>Ganz falsch liegt er damit nicht. Pulito Pulito reinigt Terrassen, Einfahrten, Steinplatten, Höfe und Fassaden — also genau jene Bereiche rund ums Haus, die man selbst gern einmal gründlich machen würde, für die im Alltag aber oft Zeit, Lust oder das passende Gerät fehlen.<BR \/><BR \/>Auf Wunsch werden auch Gartenmöbel, Fahrräder oder Mülltonnen gereinigt. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Private ebenso wie Hotels, Gastbetriebe und Kondominien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Prinzip ist einfach: Termin per WhatsApp oder über die Website anfragen, Wasser und Strom bereitstellen, den Rest übernehmen Manuel und David. Auf Wunsch muss dafür nicht einmal jemand zu Hause sein.<BR \/><BR \/>Die Preise starten bei 99 Euro. Wer vorab wissen möchte, was eine Reinigung ungefähr kostet, findet auf <a href="https:\/\/www.pulitopulito.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">pulitopulito.com<\/a> einen Preisrechner nach Fläche, Verschmutzungsgrad und Standort — unverbindlich und in wenigen Sekunden.<BR \/><BR \/>Und falls das Ergebnis am Ende nicht überzeugt, gibt es das Geld zurück.<BR \/><BR \/>Zusätzlich bietet Pulito Pulito auch Heckenschneiden und Rasenmähen an.<BR \/><BR \/><b>Kontakt<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.pulitopulito.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">pulitopulito.com<\/a><BR \/>WhatsApp: +39 324 585 5470<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="eV7JDVMM"><\/video-jw>\n