Zwei Tage für die Zukunft der Mobilität

Foto: © Messe Bozen

Freitag 20. Mai ist als B2B-Day der Tag für Branchenexperten, mit dem Klimamobility Congress und einem Ausstellungsteil mit den innovativsten Unternehmen und Start-ups im MEC Meeting & Event Center. Samstag 21. Mai hingegen ist für interessierte Privatpersonen vorgesehen: Experten beantworten alle Fragen, von der Wahl des richtigen Autos bis zur Beantragung öffentlicher Zuschüsse – natürlich kostenlos!Der Klimamobility Congress am Freitag von 14:30 bis 17:00 Uhr befasst sich (auch) mit der Zukunft des Zusammenspiels zwischen Elektroauto und Haushalt. Hauptredner ist Andreas Lastei, Head of Business Development von alpitronic, das 2009 als Startup am TIS begann und heute Schnellladesäulen für Elektroautos – sogenannte Hypercharger - entwickelt, produziert und vertreibt und damit zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Europas wurde.Vorher spricht Matteo Valenza, ein erfolgreicher Influencer mit fast 100.000 Abonnenten auf YouTube und 10.000 Followern auf Instagram, der mit witzigen Videos bereits viele Menschen für die Elektromobilität begeistern konnte. Radek Jelinek, Präsident und CEO von Mercedes-Benz Italia, erklärt die Zukunftsstrategie „road to zero emission“ des deutschen Automobilhersteller, der bereits 2009 in das neue Zeitalter der Mobilität eingetreten ist und seinen Kunden bis 2030 30 vollelektrische Modelle anbieten will.Die Teilnahme an der Tagung in italienischer Sprache ohne Simultanübersetzung ist gratis, eine Vorregistrierung aber nötig.Das kostenlose Online-Ticket gilt zudem südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände.