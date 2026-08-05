Von der Weinpromenade über die Gastliche Tafel bis zum Finale bei „Pauls Rosé“ boten die <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/weinkulturwochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">WeinKulturWochen<\/a> ein abwechslungsreiches Programm und ein eindrucksvolles Schaufenster der Eppaner Weinwirtschaft.<BR \/><BR \/>„Die <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/weinkulturwochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">WeinKulturWochen<\/a> zeigen, was Eppan als Weinregion ausmacht: höchste Weinqualität, leidenschaftliche Winzer, gelebte Gastfreundschaft und das Miteinander vieler engagierter Partner. Es freut mich besonders, dass wir Einheimische und Gäste gleichermaßen für unsere Weinkultur begeistern konnten“, betont Evelyn Falser, Präsidentin von <a href="https:\/\/www.eppanwein.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">EPPAN WEIN<\/a> und des <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tourismusvereins Eppan<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Den Auftakt bildete die Verkostung der Kellerschätze der EPPAN-WEIN-Mitglieder, bei der die Vielfalt der Eppaner Weine erlebbar wurde. Ein besonderer Höhepunkt war die Gastliche Tafel, bei der 332 Gäste ein harmonisches Zusammenspiel von Wein und Küche erleben konnten. Bereits der Aperitif mit Praeclarus Rosé Brut, Lamm N°12, dem 2024 Weißburgunder Strahler und dem 2025 Pinot Noir Rosé de Castel stimmte auf einen genussvollen Abend ein. Unter der Leitung von Herbert Hintner folge ein Menü, bei dem sich Speisen und Weine gegenseitig ergänzten, unterstrichen und verstärken: 2023 Flora Pinot Bianco Riserva mit gebeiztem Saibling, 2023 Lina Chardonnay Riserva mit Gelbwurzeltortelloni, 2023 Sauvignon Schliff begleitet von Kräuterkartoffelnocken, sowie 2022 Blauburgunder Riserva Lafóa mit dem Dreierlei vom Rind. Den Abschluss bildete der 2023 Passito Comtess Sanct Valentin mit einem Dessert mit Vinschgauer Beeren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343220_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einen fachlichen Schwerpunkt setzte der Abend zu den neuen 86 Südtiroler Lagen. Dabei erhielten die Teilnehmer Einblicke in das Konzept und konnten anschließend die Eppaner Lagenweine auch verkosten. Kultur und Wein verschmolzen beim Reading Concert „Parole al Calice“, während der traditionelle Knödelabend bewies, wie eng Wein, regionale Küche und Kultur zusammengehören. Den stimmungsvollen Abschluss bildete „Pauls Rosé“ mit der Prämierung des Wettbewerbs „Der schönste Weingarten Eppans“. <BR \/><BR \/>„Die <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/weinkulturwochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">WeinKulturWochen<\/a> zeigen, wie eng in Eppan Wein, Kultur, Landschaft und Gastfreundschaft miteinander verbunden sind. Solche Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und machen unsere Gemeinde weit über ihre Grenzen hinaus als besondere Wein- und Genussdestination sichtbar“, betont Bürgermeister Lorenz Ebner.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343223_image" \/><\/div>