Zweite Auflage der Stelvio Night

Magisch anmutend werden die letzten sieben Kilometer von der Franzens- bis zur Passhöhe von 21.30 – 02.00 Uhr in indirektem Licht getaucht werden, um den Besuchenden den Weg auf 2.757 Meter zu weisen.Unter dem Titel „Challenge your menu“ wird es heißen an fünf unterschiedlichen Genusspunkten entlang der Strecke von Trafoi bis zur Passhöhe regionale Köstlichkeiten zu genießen. Die Gasthäuser entlang der Straße als auch der lokale Produzent in Kehre 10 lassen sich dafür etwas Besonderes für euch einfallen.Ob zu Fuß, mit dem (E-)Rad oder anderen nicht-motorisierten Fortbewegungsmitteln. Alle Gemeldeten sind eingeladen in der Nacht vom 14. Juni 2024 eine genussvolle Reise entlang der Stilfserjoch Passstraße zu unternehmen.Die Anmeldungen sind noch bis 4. Juni geöffnet und können unter www.stelvionight.com getätigt werden.Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den darauffolgenden Samstag, 15. Juni 2024 verschoben.Weitere Infos auch unter 0473616034 bzw. [email protected] STOL zeigt die schönsten Bilder.