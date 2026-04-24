Die einzigartige Kulisse des Sportplatzes Steinegg, mit seinem atemberaubenden Panorama auf den Schlern und den Rosengarten, bietet dabei den perfekten Rahmen für spannende Spiele und gesellige Stunden. <BR \/><BR \/>Den Auftakt bildet am Freitag das unterhaltsame „Gaudi-Turnier“. Hier treten Vereine, Firmen und Organisationen aus den Gemeinden Karneid und Tiers gegeneinander an und sorgen für beste Stimmung auf und neben dem Platz. Im Anschluss wird gefeiert: Die Partyband „The Snoops“ heizt dem Publikum ordentlich ein und sorgt für einen gelungenen Start ins Turnierwochenende.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<p>https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DW6I0-LiEbc\/?igsh=MXViMHp4eDE1aXA3OQ==<\/p>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Am Samstag folgt das große Herrenturnier, die „Fubas Trophy“, für das sich bereits zahlreiche Teams angemeldet haben. Hochklassiger Amateurfußball, spannende Begegnungen und mitreißende Atmosphäre sind garantiert. Auch am Abend geht es mit bester Unterhaltung und DJ weiter und es wird bis spät in die Nacht gefeiert.<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<p>https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DWwaTfyCL72\/?igsh=MTY2a3NqbWJwdmlucA==<\/p>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Nachwuchses. Beim beliebten Kinderturnier, „Fubas Kids Trophy“ treten Mannschaften aus dem ganzen Land gegeneinander an. Ein besonderes Highlight sind die attraktiven Hauptpreise: Beim FCS Cup (Jahrgänge 2015 - 2017) winken den Gewinnern 10 Tickets für ein Spiel des FC Südtirol im Drusus Stadion. Die Sieger des FCB Cup (Jahrgänge 2012 -2014) dürfen sich sogar über 10 Tickets für ein Spiel des großen FC Bayern München in der Allianz Arena in München freuen. Zudem gibt es wieder ein Trikot des FC Südtirol zu gewinnen. Darüber hinaus warten viele weitere Überraschungen, wie das Speed- oder Torwandschießen auf die jungen Teilnehmer.<BR \/><BR \/>Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: <a href="https:\/\/tournifyapp.com\/live\/kleinfeldturniersteinegg2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/tournifyapp.com\/live\/kleinfeldturniersteinegg2026<\/a><BR \/><BR \/>Das Organisationsteam freut sich auf zahlreiche Mannschaften, begeisterte Fans und ein unvergessliches Turnierwochenende in Steinegg!