<b>J. P. Rösch ist ein Geschäft mit vielen Facetten. Die Produktpalette beschränkt sich nicht auf eine einzelne Sparte, sondern deckt seit jeher unterschiedliche Themenwelten ab. Diese werden bedarfsgerecht angepasst, weshalb sich das Unternehmen heute ganz anders präsentiert als früher. Geschäftsführer Peter Rösch betont jedoch, dass es seine Kernwerte dabei beibehält.<\/b><BR \/>Gegründet wurde der Laden von Urgroßvater Josef Peter Rösch, der den elterlichen Bauernhof in Lana verließ, um in Meran erfolgreichen Einzelhandel zu betreiben. Schräg gegenüber dem Haupteingang der jetzigen Gemeinde ließ er sich nieder und verkaufte alles, was man seinerzeit brauchte. So wurden Importgüter wie Gewürze und Tabak vertrieben, aber auch Sprengstoff, der zum Entfernen von Baumstümpfen und Felsen eingesetzt wurde.<BR \/><BR \/>Das Geschäft florierte und aus den umliegenden Tälern strömte die Kundschaft herbei, um ihre notwendigen Besorgungen zu erledigen. Selbst wenn eigentlich nichts mehr benötigt wurde, schauten sie zum Austausch von Neuigkeiten auf einen Ratscher vorbei.<BR \/><BR \/>Peter Röschs Großvater führte den väterlichen Betrieb fort und erschloss mit Waffen und Saatgut zusätzliche Geschäftsfelder. Von Steckzwiebeln bis Brotklee wurde allerhand angeboten und man war froh um die weitläufigen Magazine und Kellerräume, die ausreichend Lagermöglichkeiten boten. „Wir hatten außerdem eine der wenigen Mohnmühlen in der Region“, weiß Rösch. Vor einem Kirchtag wurden deshalb nicht selten bis zu 100 Kilogramm Mohn verarbeitet.<BR \/><b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innovativ nach vorn<\/b><BR \/><BR \/>Mit der nächsten Generation kam es dann zu einem größeren Wandel. An den Anliegen der Käuferschaft orientiert, beschloss Peters Vater, erstmals Artikel für Tiere bereitzustellen. „Mit dem Jäger kam der Hund und mit der Hausfrau die Katze, die Vögel und die Fische“, blickt der gegenwärtige Inhaber zurück.<BR \/><BR \/>Ebenfalls festgelegt wurde damals, dem hds als Gründungsmitglied beizutreten. Bei der Bewältigung der Lohnbuchhaltung erwies sich der Verband als überaus wertvolle Unterstützung und die Zusammenarbeit blieb über die Jahrzehnte bestehen. Noch heute wird im Unternehmen davon profitiert, beispielsweise durch den Besuch der vom hds organisierten Kurse zu Themen wie Führung und Verkauf.<BR \/><BR \/><b>Das neue Konzept<\/b><BR \/><BR \/>Seit 1990 leitet Peter Rösch den Familienbetrieb, mitzuwirken begann er allerdings schon in den 1970er Jahren. Mittlerweile teilt er sich die Ladenverantwortung mit seiner Frau Irene, mit der er den Markt weiterhin sorgfältig im Auge behält.<BR \/><BR \/>Bisher wurde beobachtet, dass Vierbeiner zunehmend zu geschätzten Familienmitgliedern aufsteigen. Entsprechend fokussierte sich Rösch immer stärker auf diesen Bereich und baute ihn laufend aus. Futtermittel wurden jedoch fast gänzlich aus den Regalen genommen, denn die Säcke sind schwer und die motorisierte Zufahrt ins Zentrum ist beschränkt.<BR \/><BR \/>Verabschiedet wurde sich außerdem vom Saatgut, denn dessen Nachfrage ließ zugunsten von Stecklingen spürbar nach. Zum zweiten wichtigen Standbein entwickelte sich stattdessen der Handel mit hochwertigen Sport- und Freizeitmessern. Für die Küche blieben kleine Helfer Teil der Auswahl. Über Pfannen, Karaffen, Schüsseln und Cocktailzubehör gibt es vieles zu entdecken.<BR \/><BR \/><b>Mit Einzigartigkeit punkten<\/b><BR \/><BR \/>„Die Zeiten haben sich geändert“, sagt Rösch. Häufigeres Einkaufen und moderne Lieferdienste machen riesige Lagerflächen überflüssig. Viel wird nun im Alltag zudem online gekauft und es sind nun vor allem Touristinnen und Touristen, die ihren Weg ins Geschäft finden. „Unser Vorteil ist, dass wir im Umkreis als einige der wenigen personalisierte Tieraccessoires herstellen lassen“, erklärt Rösch. „Manche Gäste planen daher ihren Urlaub um uns herum.“<BR \/><BR \/>Daneben sei es die kulante Einstellung, die Zuspruch erhält. Der Ladenbesitzer ist überzeugt, dass man nicht nur stets freundlich für Besuchende da sein, sondern darüber hinaus Großzügigkeit beweisen muss. Das heißt manchmal, den Menschen entgegenzukommen, selbst wenn es im Moment einen kleinen Verlust bedeutet.<BR \/><BR \/><b>Wussten Sie, dass<\/b><BR \/><i>viele unserer tierischen Begleiter wahre Sensibelchen sind? Sie können auf bestimmte Inhaltsstoffe in Futtermitteln empfindlich reagieren, Juckreiz oder Schuppen können die Folge sein. Wird ein Vierbeiner primär im Haus gehalten, gewöhnt er sich an die Wärme. Kälte und Nässe können ihm dann ohne geeigneten Schutz zusetzen.<\/i><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354140_image" \/><\/div>\r\n