Im Sarntal gehört die Adventszeit seit jeher zu den besonderen Zeiten des Jahres. Der Alpenadvent Sarntal verbindet regionale Produkte, traditionelles Handwerk und gemeinschaftliches Erleben. Das Motto für 2026 lautet „Zwischen Stille und Klang – Advent im Sarntal“. Es ist zugleich das Leitmotiv für das musikalische Programm, das sich durch die gesamte Veranstaltungszeit zieht.<BR \/><BR \/>Chöre, Bläsergruppen und Ensembles aus dem Sarntal und anderen Südtiroler Gemeinden gestalten die Adventswochenenden mit traditionellen Weisen und weihnachtlichen Klängen. Den Auftakt bildet die Eröffnungsfeier am Samstag, 28. November, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz. Alphornbläser sowie Jason gemeinsam mit dem Kinderchor sorgen für den musikalischen Beginn.<BR \/><BR \/>Zentraler Teil des Alpenadvents sind die Angebote der 24 Standbetreiber: Sarner Speck, Käse, Honig und Schafmilchprodukte, Kräuter und landwirtschaftliche Erzeugnisse bis hin zu handgefertigten Arbeiten aus Holz, Wolle und Leder. Auch „Sarner Toppar“, traditionelle „Sarner Jangger“, Weihnachtsschmuck und besondere Geschenkideen gehören dazu.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der lebenden Werkstatt am 13. und 20. Dezember können Besucher altes Sarner Handwerk aus nächster Nähe erleben und beobachten, wie aus Holz, Wolle und Naturmaterialien neue Werkstücke entstehen. Am Stand des Schützhofs wird zudem Brot in einem im Sarntal gefertigten Ofen gebacken – und kann frisch aus dem Ofen verkostet werden.<BR \/>Auch für Familien und Kinder gibt es einiges zu entdecken. Der Weihnachtswald und die Bastelstube sind an allen Veranstaltungstagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Lagerfeuer können Kinder Stockbrot backen und verschiedene Köstlichkeiten probieren, in der Bastelstube entstehen Weihnachtsdekorationen und Wunschzettel. Eine Fotobox bietet die Möglichkeit, ein gemeinsames Familienfoto als Erinnerung mitzunehmen. Kutschenfahrten durch die festlich geschmückten Gassen ergänzen das Angebot.<BR \/><BR \/>Besonders eng mit der Sarner Tradition verbunden ist das Klöckeln. Der Brauch ist im Tal bereits seit dem 16. Jahrhundert belegt und hat sich in seiner ursprünglichen Form erhalten. An den Donnerstagen, 3., 10. und 17. Dezember, ziehen die Klöckler durch das Dorf. An diesen Abenden öffnen auch die Gastronomiestände.<BR \/><BR \/>Der Alpenadvent lebt vom Zusammenspiel vieler Beteiligter: Standbetreiber, Vereine, Musikgruppen, Betriebe und freiwillige Helfer tragen dazu bei, dass im Dorfzentrum ein Markt entsteht, der regionale Besonderheiten sichtbar macht. Zwischen musikalischen Beiträgen, handwerklichen Einblicken und Momenten der Ruhe bleibt dabei genügend Raum für das, worum es in der Adventszeit auch gehen kann: Begegnung und gemeinsames Erleben.<BR \/><BR \/>Der Alpenadvent Sarntal findet immer am Samstag und Sonntag vom 28. November bis 20. Dezember 2026 statt. Zusätzlich geöffnet am 7. und 8. Dezember. Die Produktstände sind von 10 bis 18 Uhr, die Gastronomiestände von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet.<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen und das vollständige Programm unter<\/b> <a href="https:\/\/www.sarntal.com\/de\/urlauben\/events-highlights\/alpenadvent-sarntal.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.alpenadvent.sarntal.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385652_image" \/><\/div>