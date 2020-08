Zwölferturm, Sterzing – Im Herzen von Sterzing Zuhause entspannen.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In sonnenverwöhnter, zentraler Lage in der bezaubernden Stadt Sterzing liegt Ihr neues Zuhause – oder Ihr wundervoller neuer Ferienwohnsitz. Unweit vom Zwölferturm, dem Wahrzeichen der Stadt entfernt, überzeugt das gleichnamige Wohnprojekt mit großzügigen Terrassen, Privatgärten, hochwertigster Ausstattung und moderner Architektur.Insgesamt entstehen 25 Wohneinheiten mit einem optimalen Wohnungsmix von 1- bis 4-Zimmer Wohnungen. Alle Einheiten sind sonnig ausgerichtet, lichtdurchflutet und bieten alles, was das Herz begehrt – egal ob sie Hauptwohnsitz oder Feriendomizil werden sollen. Die zentrale Lage sorgt für kurze Wege im Alltag aber auch für eine Top-Anbindung für Freizeitmöglichkeiten aller Art.Die Stadt Sterzing verzaubert Bewohner und Besucher gleichermaßen mit ihrem unverwechselbaren Charme. Zahllose Freizeitmöglichkeiten, Einkaufsgassen mit besonderem Flair, vielfältige Gaumenfreuden und der Blick auf die Bergkulisse lassen keine Wünsche offen.Um die Weihnachtszeit lassen sich auf dem märchenhaften und über die Grenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarkt gemütliche Stunden verbringen. Auch Wintersportler finden um diese Zeit hier alles, was zu einer gelungenen Saison gehört: Unweit vom Stadtzentrum befindet sich die Talstation des Ski- und Wandergebiets Rosskopf, das im Sommer auch Wanderern und Mountainbikern ein weites Wegenetz bietet.“ Wohnanlage mit 1- bis 4-Zimmer Wohnungen von 28 bis 85 m²“ Jede Wohnung mit sonniger Terrasse bzw. Gartenterrasse mit Privatgarten“ Keller und Tiefgaragen sind vorhanden“ Zentrale Lage im malerischen Sterzing“ Freizeitmöglichkeiten und Naherholungsgebiete im nahen Umkreis“ Ruhige Lage im Stadtzentrum“ „A nature“ Klimahaus“ Baubeginn bereits erfolgt | Fertigstellung 2020Weitere Details und Grundrisse: www.zima.it/zwoelferturm

