Ein frischer Start in den Sommer

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kochte die 38-Jährige bereits in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) mit.In 6 Folgen verwöhnt sie jetzt bei „Simply guat“ mit locker-leichten Gerichten für den Sommer den Südtiroler Gaumen.Diesmal gibt's: Rohnencarpaccio mit Südtiroler Mozzarella, Rucola und Südtiroler ApfelvinaigretteSüdtiroler Käse mit Qualitätszeichen Südtirol 1 Südtiroler Apfel g.g.A.(Fuji) 2 rohe Rohnen (Rote Beete)1 Bund Rucola1 ZitroneOlivenölSalz, PfefferEvt. Südtiroler Getrocknete Aromatische Kräuter zur Deko Die rohen Rohnen in sehr feine Scheiben hobeln und auf 4 Teller verteilen.Die Mozzarella in kleine Stücke zerreißen und zusammen mit dem Rucola auf dem Rohnencarpaccio verteilen.Für die Apfelvinaigrette einen Fuji schälen, diesen entkernen und in sehr kleine und gleichmäßige Würfel schneiden.Die Apfelwürfel in eine kleine Schüssel geben und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Zum Apfel Olivenöl, Salz und Pfeffer hinzu geben.Alles gut vermengen und mit einem Löffel über das Rohnencarpaccio träufeln.Zum Schluss noch den Südtiroler Käse darüber verteilen und mit getrockneten aromatischen Kräutern garnieren.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Sauvignon Blanc

stol