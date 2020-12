Ein herzhafter Pudding nach Südtiroler Art

Wer Wilma Amort nicht aus dem STOL-Kochduell „Kuchlfit“ kennt, hat vielleicht in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ mit ihr mitgefiebert. Jetzt ist sie wieder da – auf „Simply guat“ Mit 6 leckeren Rezepten mit Südtiroler Qualitätsprodukten bringt uns die lebensfrohe Feldthurnserin immer mittwochs gut durch den Winter.Diesmal gibt's: Walnusspudding mit Südtiroler Speck.Gewürfelter Südtiroler Speck g.g.A. als Garnitur30 g Butter mit Qualitätszeichen Südtirol 40 g Mehl150 ml Milch mit Qualitätszeichen Südtirol ca. 50 g Kartoffeln mit Qualitätszeichen Südtirol , gekocht und passiert50 g Walnüsse fein gehackt30 g (Südtiroler) Weichkäse mit Qualitätszeichen Südtirol 20 g Gran Spicchio geriebenSalzEtwas ÖlDie Butter schmelzen, das Mehl einrühren und mit der heißen Milch aufgießen, würzen, ständig rühren und eine dicke Bechamel-Sauce kochen.Die Kartoffeln, das Eigelb, 2 Drittel der Nüsse und den Käse unter die Bechamel-Sauce rühren.Die Puddingformen mit cremig gerührter Butter ausstreichen und mit Brotbröseln bestreuen. Das Eiweiß steif schlagen, aber erst, wenn alle anderen Arbeitsgänge durchgeführt wurden.Ein Drittel des geschlagenen Eiweiß unter die Masse rühren, um diese weicher zu machen, dann das restliche Eiweiß vorsichtig unterheben.Die Masse in die Formen füllen und den Pudding entweder auf dem Herd zugedeckt im Wasserbad bei 80 Grad gar ziehen lassen oder – so macht Wilma es immer - im Backrohr bei 160 Grad für ca. 40 Minuten auf Ober- und Unterhitze im Wasserbad, ebenfalls zugedeckt garen.Den gekochten, gewürfelten Speck in einer Pfanne auslassen und anschließend über den Walnusspudding streuen.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Merlot Milchprodukte eignen sich hervorragend zum Abfedern kleiner Küchenpannen. So mildern Milch, Rahm und Joghurt übermäßige Schärfe.

