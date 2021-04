Ein Pfannkuchen mit Charakter

Jetzt verwöhnt die Feldthurnserin immer mittwochs die Gaumen mit frischen, leichten Frühlingsgerichten, ganz einfach zubereitet mit Südtiroler Qualitätsprodukten.Diesmal gibt's: Grüner Südtiroler Speckpfannkuchen mit Blumenkohlfüllung6 dünne Scheiben Südtiroler Speck g.g.A. 2 Südtiroler Eier mit Qualitätszeichen Südtirol 250ml Südtiroler Milch mit Qualitätszeichen Südtirol 100g Südtiroler Mehl mit Qualitätszeichen Südtirol 300g Südtiroler Blumenkohl mit Qualitätszeichen Südtirol 110g Brennnessel oder Spinatblätter1 Bund Petersilie1 Paprika, rot1 Zwiebel125g Südtiroler Mozzarella mit Qualitätszeichen Südtirol 125ml Südtiroler Sahne mit Qualitätszeichen Südtirol SalzPfefferDie Brennnessel oder den Spinat waschen und anschließend kurz in heißem Wasser blanchieren.Daraufhin die Blätter gemeinsam mit Milch und Eiern zu einer homogenen Masse pürieren. Das Mehl hinzufügen und den Teig mit Salz und Pfeffer würzen.Den Speck schneiden und hinzufügen.Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und aus dem Teig Palatschinken backen.In der Zwischenzeit Paprika und Zwiebel schneiden und diese in einer Pfanne anbraten.Für die Füllung den Blumenkohl in kleine Stücke schneiden und ihn für etwa 15 Minuten in Salzwasser kochen.Zuletzt noch Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie, Mozzarella und Sahne unter das Gemüse rühren und die Palatschinken damit füllen.Mit Speckstreifen garnieren.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler St. Magdalener In der Vakuumverpackung hält sich der Speck an einem kühlen, dunklen Ort oder im Kühlschrank über mehrere Monate lang ohne an Qualität zu verlieren. Wichtig ist jedoch, dass man die Vakuumverpackung mindestens eine Stunde vor dem Speckgenuss entfernt: Der Speck muss bei Raumtemperatur atmen, damit er sein volles Aroma entfalten kann.

