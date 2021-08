Ein süßes Ende

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kochte die 38-Jährige bereits in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) mit.In 6 Folgen verwöhnt sie jetzt bei „Simply guat“ mit locker-leichten Gerichten für den Sommer aus Südtiroler Qualitätsprodukten den Südtiroler Gaumen.Diesmal gibt's: Südtiroler Joghurtmousse mit Himbeergelee.450 g Südtiroler Joghurt mit Südtiroler Qualitätszeichen 300 ml Südtiroler Sahne mit Südtiroler Qualitätszeichen 120 g PuderzuckerZitronenabrieb4 Blatt Gelatine400 g Südtiroler Himbeeren mit Südtiroler Qualitätszeichen 2 El Zucker4 Blatt Gelatine1 El ZitronensaftSüdtiroler Himbeeren mit Südtiroler Qualitätszeichen Südtiroler Erdbeeren mit Südtiroler Qualitätszeichen BlaubeerenMinzeIn einer Schüssel das Joghurt mit dem Puderzucker vermischen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Einen Teil des Joghurts in eine Pfanne geben und vorsichtig erwärmen. Die ausgedrückten Gelatineblätter im warmen Joghurt auflösen, zum restlichen Joghurt geben und gut verrühren.Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. Die Masse in eine rechteckige Form gießen und im Kühlschrank anstocken lassen.Die Himbeeren mit dem Zucker und dem Zitronensaft in einer Pfanne aufkochen lassen. Anschließend die Himbeeren durch ein Sieb drücken, damit die Kerne zurück bleiben.Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Drei ausgedrückte Gelatineblätter in den noch warmen Himbeeren auflösen. Eine kleine Menge der Himbeersauce in eine Schüssel geben und auf die Seite stellen und den Rest der Himbeeren über das bereits feste Joghurtmousse geben und wieder für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.Ein Gelatineblatt ausdrücken, in der restlichen warmen Himbeersauce auflösen und in einem kleinen rechteckigen Behälter mit geradem Boden hineingeben und in den Kühlschrank stellen.Das Joghurtmousse in quadratische Stücke schneiden und auf dem Teller anrichten. Das Himbeergelee in kleine quadratische Stücke schneiden und dekorativ auf den Teller geben, mit Beeren und Minze garnierenFür dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Gewürztraminer

