Vom Feinsten: Wilmas Rindstatar mit Joghurtmousse

Wer Wilma Amort nicht aus dem STOL-Kochduell „Kuchlfit“ kennt, hat vielleicht in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ mit ihr mitgefiebert. Jetzt ist sie wieder da – auf „Simply guat“ Mit 6 leckeren Rezepten mit Südtiroler Qualitätsprodukten bringt uns die lebensfrohe Feldthurnserin immer mittwochs gut durch den Winter.Diesmal gibt's: Rindstatar mit Joghurtmousse.400g Rindsfilet mit Qualitätszeichen Südtirol 2 Zwiebel1 EL Kapern1 EL Ketchup1 EL Worcestersauce2 EL Olivenöl1 EL EdelpaprikaEine Prise PfefferEine Prise Salz400 ml frische geschlagene Sahne mit Qualitätszeichen Südtirol 2 Becher Naturjoghurt mit Qualitätszeichen Südtirol 2 Blatt Gelatine8 g SalzDas Fleisch fein hacken, alle gelisteten Zutaten beigeben, salzen und pfeffern.Für das Mousse das Naturjoghurt in einer Schüssel mit den zuvor im kalten Wasserbad eingeweichten Gelatineblätter verrühren.Die Sahne steif schlagen und nach und nach unter die Joghurtmasse heben.In beliebige Formen, z.B. Terrinenform, füllen und im Kühlschrank kaltstellen, bis die Masse fest wird.Anschließend mit dem Rindstatar und eventuell gebuttertem Toastbrot servieren.Für dieses Gericht empfehlen wir:Milch und Milchprodukte sollten im Kühlschrank gelagert werden, damit sie lange frisch bleiben. Hartkäse am Stück wird am Besten in Pergamentpapier verpackt oder auch in ein leicht angefeuchtetes Tuch gewickelt. So lässt er sich im Gemüsefach des Kühlschranks einige Wochen lagern.

