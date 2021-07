Einfach und geschmackvoll

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kochte die 38-Jährige bereits in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) mit.In 6 Folgen verwöhnt sie jetzt bei „Simply guat“ mit locker-leichten Gerichten für den Sommer aus Südtiroler Qualitätsprodukten den Südtiroler Gaumen.Diesmal gibt's: Südtiroler Lammkoteletten auf Südtiroler Kartoffellauchgratin.12 bis 16 Südtiroler Fleisch (Lammkoteletten) mit Südtiroler Qualitätszeichen3 El OlivenölEtwas Südtiroler Butter mit Südtiroler QualitätszeichenRosmarin, Thymian, SalbeiSalz PfefferLammfond - bereits vorbereitet1 Flasche Südtiroler Rotwein 2,5 El Zucker1 kg festkochende Südtiroler Kartoffel mit Südtiroler Qualitätszeichen1 großer LauchOlivenöl1 El Südtiroler Butter mit Südtiroler Qualitätszeichen250 ml Südtiroler Milch mit Südtiroler Qualitätszeichen250 ml Südtiroler Sahne mit Südtiroler QualitätszeichenSüdtiroler Käse gerieben mit Südtiroler Qualitätszeichen1 KnoblauchzeheSalz, PfefferEvtl. etwas Kartoffelmehl zum bindenRotweinreduktion:1 Flasche Rotwein mit dem Zucker so lange einkochen lassen bis der Wein eine sirupartige Konsistenz einnimmt.Kartoffelgratin:Die rohen Kartoffeln schälen und mit einem Hobel in sehr dünne Scheiben schneiden. Olivenöl in eine Pfanne geben, den Lauch in dünne Streifen schneiden und zusammen mit dem feingehackten Knoblauch andünsten. Die Sahne und die Milch dazugeben und zum köcheln bringen, dann die Kartoffeln dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 8 bis 10 min. unter ständigem Rühren kochen lassen. Die heißen Kartoffeln in eine feuerfeste Form geben, Parmesan darüber geben und mit zerlassener Butter beträufeln. Im vorgeheizten Backrohr bei 180°C etwa 40 min backen.Die Lammkoteletten mit Olivenöl, Rosmarin, Thymian und Salbei 30 min. marinieren. Die Koteletten mit Salz würzen und auf beiden Seiten scharf anbraten. Das Lamm aus der Pfanne nehmen und im Backrohr (ca. 100 Grad) kurz ruhen lassen.In der Zwischenzeit den Bratensatz mit dem Lammfond aufgießen und kalte Butter einrühren. Mit 3 El der Rotweinreduktion verfeinern.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Blauburgunder Riserva

