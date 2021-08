Einfach verführerisch: Nougatknödel auf Südtiroler Apfelragout

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kochte die 38-Jährige bereits in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) mit.In 6 Folgen verwöhnt sie jetzt bei „Simply guat“ mit locker-leichten Gerichten für den Sommer aus Südtiroler Qualitätsprodukten den Südtiroler Gaumen.Diesmal gibt's: Nougatknödel auf Südtiroler Apfelragout mit frischen Beeren.40 g Südtiroler Butter mit Südtiroler Qualitätszeichen 2 Pkg. Vanillezucker1 Prise SalzZitronenschale250 g Südtiroler Ricotta mit Südtiroler Qualitätszeichen 2 Südtiroler Eier mit Südtiroler Qualitätszeichen 1,5 El Südtiroler Mehl mit Südtiroler Qualitätszeichen 170 g Toastbrot40 g BrotbröselSüdtiroler Butteretwas Zimteetwas Südtiroler Weißwein1 El Südtiroler Honig mit Südtiroler Qualitätszeichen Südtiroler Himbeeren mit Südtiroler Qualitätszeichen Südtiroler Erdbeeren mit Südtiroler Qualitätszeichen BlaubeerenMinzeIn einer Schüssel die weiche Butter mit dem Vanillezucker und dem Salz schaumig rühren und dann die Ricotta, die Eier und die Zitronenschale dazugeben und gut vermengen.Das Toastbrot in eine Schüssel geben und Mehl dazu verrühren. Das Toastbrot unter die Topfenmasse heben und so lange umrühren bis alles gut vermischt ist. Die Masse kommt nun für eine gute halbe Stunde in den Kühlschrank.Die Äpfel schälen und entkernen und daraus kleine gleichmäßige Würfel schneiden. Die Apfelwürfel in einer Pfanne leicht andünsten, mit etwas Weißwein ablöschen und mit Honig verfeinern. Die Äpfel für ca. 5 min. weiterdünsten.Die Ricotta um den Nougatwürfel verteilen, einen Knödel daraus rollen und in Salzwasser für ca. 10 Minuten kochen.Die Brotbrösel in Butter rösten, Pfanne vom Herd nehmen und Zucker und Zimt dazugeben. Die Ricotta-Knödel darin wälzen und auf dem Apfelragout anrichten. Mit Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und Minze garnieren.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Gewürztraminer

