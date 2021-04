Frisch und einfach: Carpaccio vom Sellerie und Apfel

Sie ist keine Unbekannte vor dem Herd: Wilma Amort aus Feldthurns hat schon in der Vergangenheit die Kochtöpfe vor laufender Kamera geschwungen, zuletzt in der Winterstaffel von „Simply guat“.Jetzt verwöhnt die Feldthurnserin immer mittwochs die Gaumen mit frischen, leichten Frühlingsgerichten, ganz einfach zubereitet mit Südtiroler Qualitätsprodukten.Diesmal gibt's: Carpaccio vom Sellerie und Apfel mit Südtiroler Käsecreme Südtiroler Apfel g.g.A. (Fuji)1 Sellerie1/2 Bund Petersilie1/2 Bund Schnittlauch125g Südtiroler Mascarpone mit Qualitätszeichen Südtirol 125g Südtiroler Käse mit Qualitätszeichen Südtirol 2 Esslöffel Südtiroler Milch mit Qualitätszeichen Südtirol 5 Esslöffel Zitronensaft2 Zehen Knoblauch50g PinienkerneZimtpulveretwas ZuckerSalzPfefferDen Apfel waschen, trocken polieren und das Kerngehäuse entfernen.Daraufhin hauchdünn schneiden und mit 2 EL Zitronensaft beträufeln.Den Sellerie schälen, halbieren und in ebenso hauchdünne Scheiben schneiden.Die Pinienkerne in einer Pfanne trocken anrösten. Vorsicht, sie verbrennen sehr schnell.Nun den Knoblauch pressen und den Schnittlauch ebenso hacken.Für die Käsecreme den Mascarpone mit dem Marienberger, der Milch, Petersilie, etwas Zimt und dem restlichen Zitronensaft verrühren. Knoblauch und Schnittlauch hinzufügen und vorsichtig mit Salz und Pfeffer würzen.Die Sellerie- und Apfelscheiben abwechselnd dachziegelartig auf flachen Tellern auslegen und mit den Kernen bestreuen.Eine Nocke der Käsecreme in die Mitte setzen und mit Mozzarella, Schnittlauch und Petersilienblättchen garnieren.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Sauvignon Äpfel bestehen zu 85 Prozent aus Wasser und enthalten kaum Fette, aber wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. In 100 Gramm Äpfeln stecken 12 Milligramm Vitamin C. Das entspricht 15 Prozent des Tagesbedarfs. Da sich die meisten Vitamine direkt unter der Schale befinden, sollte diese unbedingt mitgegessen werden.

