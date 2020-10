Fruchtig, frisch und fix zubereitet: Ein Salat für die Sinne

Wildkräutersalat

12 Walnüsse

400 g Ziegenkäse mit Qualitätszeichen Südtirol (Ziegenweichkäse, aber nicht zu weich – also z.B. nicht Frischkäse)

160 g Tempuramehl

160 g Wasser

Pfeffer

Salz

Paprika

Zitronenabrieb (unbehandelte Zitrone)

Auf „Simply guat“ zeigt die 23-jährige Meranerin immer mittwochs 6 ihrer Lieblingskreationen mit Südtiroler Qualitätsprodukten für den Herbst.Mit diesen leckeren, herbstlichen Gerichten kann die kalte Jahreszeit kommen! Spaß am Herd und Genuss am Esstisch sind garantiert.Diesmal gibt es: Ziegenkäse in Tempurateig auf Apfelsalat.