Simply guat - Die Winter Edition

Gekocht und kreiert werden die winterlichen Gerichte für die neue „Simply guat“-Staffel von Hannes Haselrieder: Er ist Koch im Pitschlmann in Völs.





Haselrieder kombiniert in seiner Küche alte Traditionen mit der modernen Südtiroler Küche, wobei er besonderen Wert auf regionale sowie saisonal frische Produkte legt.Die Rezepte wurden für Simply guat wieder im Bozner Gustelier des HGV gekocht. Hinter Kamera und Schnitt steht das Team von Kiwitreefilms.Das letzte Rezept wird am Montag 23.Dezember veröffentlicht und bietet eine traditionelle süße Nachspeise für so manches Weihnachtsessen zum nachkochen.Die Vorfreude auf den kulinarischen Winter mit „Simply guat“ und Hannes Haselrieder ist groß.

