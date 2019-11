„Simply guat“: Kastanienrisotto mit Speck und Apfel

Erdacht und gekocht werden die winterlichen Gerichte von Hannes Haselrieder, der normalerweise in der Küche des Völser Pitschlmann anzutreffen ist.





Haselrieder kombiniert alte Traditionen mit der modernen Südtiroler Küche, wobei er besonderen Wert auf regionale sowie saisonal frische Produkte legt.Die Rezepte wurden wieder im Bozner Gustelier des HGV gekocht. Hinter Kamera und Schnitt steht das Team von Kiwitreefilms.200 g Rundkornreis30 g Schalotten30 ml Olivenöl80 g Weißwein500 ml Gemüsebrühe oder Wasser200 g Kastanien – geröstet50 g kalte Butter mit Qualitätszeichen Südtirol 50 g geriebener ParmesanSalzPfeffer50 g Südtiroler Speck g.g.A. – in Streifen geschnitten10 ml Samenöl30 g Butter mit Qualitätszeichen Südtirol 15 g ZuckerAls erstes ein Kastanienpüree zubereiten, indem man die gerösteten Kastanien in einem Topf mit Wasser für 15 Minuten weichkochen lässt, anschließend das Wasser bis auf einen kleinen Rest abseiht und die Kastanien mit dem übriggebliebenen Wasser mit einem Pürierstab püriert.Für den Risotto die Schalotten schälen, in kleine Würfel schneiden und in etwas Olivenöl andünsten. Danach den Reis dazugeben und unter ständigem Rühren glasig werden lassen. Das Ganze mit etwas Weißwein ablöschen, nach und nach mit heißer Gemüsebrühe oder Wasser aufgießen und durch ständiges Rühren 15 bis 18 Minuten kochen lassen, bis der Reis bissfest ist.Als nächstes das Kastanienpüree dazugeben, mit der kalten Butter und dem Parmesan verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken.Danach den in Streifen geschnittenen Speck in einer heißen Pfanne mit Samenöl anrösten und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Zubereitung des Apfels den Apfel schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Apfelwürfel darin dünsten. Abschließend die Apfelwürfel leicht mit Zucker karamellisieren.Beim Servieren etwas Risotto auf einen Teller geben, den Speck darauflegen und die Apfelwürfel darüber streuen. Fertig ist der Kastanienrisotto mit Apfel und Speck!

