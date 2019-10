„Simply guat“: Rotwein-Risotto mit Radicchio und Topfen

„Simply guat“ ist Südtirols saisonales Video-Kochbuch. Gemeinsam präsentieren die Südtiroler Qualitätsprodukte und Südtirol Online Marketing jeden Mittwoch neue Rezepte zum Nachkochen und als Inspiration für kreative Köche auf STOL.





Durch den Herbst kochen die Geschwister Kevin und Nathalie Trafoier. Als Sprösslinge von Sterne- und Haubenkoch Jörg Trafoier, der seit Jahrzehnten gemeinsam mit Frau Sonya seine Gäste im Restaurant Kuppelrain in Kastelbell verwöhnt, liegt ihnen das Kochen im Blut. Während Nathalie Desserts und süße Versuchungen zaubert, ist Kevin für das Kochen zuständig.250 g Risottoreis (Carnaroli oder eine ähnliche Reissorte)1 kleine Zwiebel10 ml Olivenöl100 ml Rotwein1,5 l Gemüsebrühe50 g Hartkäse (z.B. Schwarzenstein Käse)100 g Topfen mit Qualitätszeichen Südtirol etwas Butter mit Qualitätszeichen Südtirol SalzPfefferZuckeretwas Balsamicoessigetwas frische KresseOlivenölFür den Risotto als erstes die Zwiebel fein schneiden und in einem Topf mit etwas Olivenöl leicht andünsten.Danach den Reis dazugeben und ebenfalls kurz anbraten. Anschließend die Masse mit etwas Rotwein ablöschen.Dann den restlichen Rotwein und nach Belieben ein klein wenig Balsamicoessig dazugeben und das Ganze einkochen lassen. Die Gemüsebrühe in einer eigenen Pfanne aufwärmen.Nach dem Einkochen die Masse mit der warmen Gemüsebrühe aufgießen und den Risotto unter ständigem Rühren circa 12 Minuten kochen lassen. Zum Schluss sollte der Reis noch leicht bissfest sein.Parallel den Radicchio mit lauwarmem Wasser waschen und in kleine Stücke schneiden. Etwas Zucker und einen Tropfen Balsamicoessig in einer beschichteten Pfanne karamellisieren und den Radicchio darin andünsten.Sobald der Risotto gekocht ist mit Salz und Pfeffer würzen und mit Butter, geriebenen Schwarzenstein Käse und Olivenöl abschmecken.Beim Anrichten etwas Risotto auf einem Teller verteilen, einen Löffel Topfen und einige grob abgebrochene Stücke vom Schwarzenstein Käse darüber anrichten.Zum Schluss mit etwas Pfeffer abschmecken. Anschließend den vorbereiteten Radicchio dazugeben, mit Kresse garnieren und mit Olivenöl beträufeln.Der Radicchio wächst, wie alle Südtiroler Gemüsesorten, in höheren Lagen. Der Reifeprozess dauert durch die frische Bergluft länger. So bildet der Radicchio aus Südtirol eine besonders kräftige rote Farbe und einen guten Geschmack aus.Der Radicchio gehört zur Familie der Zychorie und ist reich an Vitamin C, Vitamin A, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Damit Vitamine und Geschmack erhalten bleiben, wird der Radicchio mit Qualitätszeichen Südtirol immer erntefrisch auf den Markt gebracht.Das Besondere am Radicchio sind die appetitanregenden Bitterstoffe. Radicchio kann vielseitig verwendet werden. Roh als Salat, gegrillt, im Rohr überbacken oder im Risotto.Schneidet man den Radicchio der Länge nach samt der weißen Wurzel, schmeckt er intensiver.

