Süß und leicht, unser Schwarzbeer-Mousse

Selbst gekocht statt auswärts gegessen: In Zeiten von Covid-19 und Homeoffice werden die heimischen Küchen so viel genutzt wie lange nicht mehr. Für alle, die im vergangenen Jahr keine Zeit hatten, selbst den Kochlöffel zu schwingen und jetzt nach neuen leckeren Kochideen suchen, blättern wir noch einmal in unserem „Simply guat“-Kochbuch 2019.