Wilmas süßes Erdbeer-Butterkeks-Dessert

Jetzt verwöhnt die Feldthurnserin immer mittwochs die Gaumen mit frischen, leichten Frühlingsgerichten, ganz einfach zubereitet mit Südtiroler Qualitätsprodukten.Diesmal gibt's: Südtiroler Erdbeer-Butterkeks-Dessert80g Butterkekse50g Südtiroler Butter mit Qualitätszeichen Südtirol 300g Südtiroler Erdbeeren mit Qualitätszeichen Südtirol 200ml Südtiroler Sahne mit Qualitätszeichen Südtirol 200g Südtiroler Skyr mit Qualitätszeichen Südtirol 2 EL Puderzucker50 g Zucker1 Pkg VanillezuckerMinzeDessertgläser bereitstellen. Für den Boden die Butterkekse fein zerkrümeln und Butter im Topf bei niedriger Temperatur schmelzen. Beides miteinander vermischen.Den Boden der Gläser mit den zerbröselten Butterkeksen bedecken und diese leicht andrücken.Die Erdbeeren waschen und putzen. Für die Deko vier schöne Erdbeeren beiseitelegen. 100g der Erdbeeren mit Puderzucker pürieren.Den Rest der Erdbeeren in Scheiben schneiden. Am Dessertglas entlang die Erdbeerscheiben aufstellen, sodass sie von außen gut sichtbar sind. In ein Glas passen meist 4-5 Erdbeerscheiben an den Rand.Für die Creme nun die Sahne steif schlagen und mit dem Skyr verrühren, den Zucker und den Vanillezucker hinzugeben. Daraufhin die Sahne-Skyr Creme in die Gläser geben und mit einem Teelöffel glattstreichen.Das Erdbeerpüree auf der Creme verteilen und ebenfalls vorsichtig glatt streichen. Die aufgehobenen Erdbeeren halbieren und jeweils zwei Hälften auf ein Glas legen.Mit Minze garnieren.Bevor das Dessert serviert wird, sollte es noch mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank lagern.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Gewürztraminer Passito Skyr ist fettarm und zugleich reich an Protein und Kalzium. Die Milchspezialität ist mit 0,5 % Fett sehr kalorienarm.

