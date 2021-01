Zum Dahinschmelzen: Bratapfel mit Marzipan und Vanillesauce

Wer Wilma Amort nicht aus dem STOL-Kochduell „Kuchlfit“ kennt, hat vielleicht in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ mit ihr mitgefiebert. Jetzt ist sie wieder da – auf „Simply guat“ Mit 6 leckeren Rezepten mit Südtiroler Qualitätsprodukten bringt uns die lebensfrohe Feldthurnserin immer mittwochs gut durch den Winter.Diesmal gibt's: Bratäpfel mit Südtiroler Apfel, Marzipan und warmer Vanillesauce. Südtiroler Äpfel g.g.A. (Golden Delicious)ca. 40 g Marzipanrohmasseetwas Südtiroler Grappa mit Qualitätszeichen Südtirol 2 TL Zimtpulver1 EL Zitronensaft4 Stück Butter mit Qualitätszeichen Südtirol 1 Prise Salz1 Prise Zucker1/4 l Milch mit Qualitätszeichen Südtirol 60 g Zucker1 Vanilleschote1 Messerspitze geriebene Zitronenschale2 TL Speisestärke½ l geschlagene Sahne mit Qualitätszeichen Südtirol 1 Prise SalzEin Glas WasserDas Backrohr auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.Die Äpfel waschen und das Kerngehäuse herausstechen. Den entstandenen Hohlraum mit Rohmarzipan, etwas Südtiroler Grappa (man kann auch Rum oder Bier nehmen), Zimtpulver, Zitronensaft und Butterstückchen füllen.Ein Backblech mit Butterpapier auslegen und die Äpfel hineinsetzen. Im vorgeheizten Backofen bei 170-180 Grad 30 Minuten braten.In der Zwischenzeit die Milch mit 20 g Zucker vermengen, die Vanilleschote auskratzen, beigeben und mit der geriebenen Zitronenschale und dem Salz zum Kochen bringen.Anschließend das Eigelb langsam zur Masse dazugegeben und alles in eine andere Schüssel umschütten.Die Speisestärke in einer separaten Schüssel mit Wasser verrühren und anschließend mit der Masse vermischen.Eventuell durch ein Sieb passieren und leicht abkühlen lassen, dann vorsichtig die geschlagene Sahne einrühren. Dies ist ein ganzer langsamer Prozess.Die Bratäpfel aus dem Ofen nehmen und auf Dessertteller mit einem Schälchen warmer Vanillesauce anrichten. Am Ende mit Zimt garnieren.Für dieses Gericht empfehlen wir: Südtiroler Gewürztraminer Passito

