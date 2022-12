0,2 Sekunden: Sanfilippo verpasst nächsten Sieg nur hauchdünn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ein weiterer Erfolg für Federica Sanfilippo im IBU-Cup, der zweithöchsten Rennserie im Biathlon: Die Südtiroler Skijägerin musste sich in der Verfolgung erst im Zielsprint geschlagen geben und feierte am Samstag in ihrer Heimat in Ridnaun einen weiteren Podestplatz.