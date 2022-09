0:6! Pustertal zerlegt Bozen im eigenen Stadion

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Alperia Cup 2022 ist Geschichte und zum ersten Mal in der Geschichte dieses Vorbereitungsturniers geht der Pokal an den HC Pustertal. Die Wölfe fügten am Samstagabend dem HCB Südtirol Alperia im eigenen Stadion eine hohe Niederlage zu.