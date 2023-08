1. Amateurliga B | Überreif für den Landesliga-Sprung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der vergangenen Saison lieferten sich Gröden und Kiens ein packendes Duell um den Titel in der 1. Amateurliga Gruppe B. In diesem Jahr bahnt sich sogar ein Dreikampf an, bei dem eine Mannschaft mit leichten Vorteilen in die Meisterschaft geht. Unsere Vorschau auf den Pusterer Kreis der 1. Amateurliga.