111 Tore für Portugal: Der Ronaldo-Rekord in der interaktiven Grafik

Mit Rechts, mit Links, per Kopf oder Elfmeter? Bei einer WM, EM oder in einem Freundschaftsspiel? Gegen wen, mit welchem Endergebnis und in welcher Spielminute traf CR7? All diese Wie-, Wo- und Wann-Fragen werden in unserer interaktiven Grafik zu den 111 Länderspieltoren des neuen Rekordhalters Cristiano Ronaldo seit seinem 1. Treffer im fernen Juni 2004 eindrücklich beantwortet.







