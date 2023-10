17 Tore! Meran und ein völlig verrücktes Eishockeymatch

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dieser Spieltag in der Alps Hockey League hatte es wahrlich in sich. So knackten die Rittner Buam im Derby-Spitzenspiel in Sterzing den Broncos-Code, an dem sich schon so viele Teams die Zähne ausgebissen hatten. Doch das alles wird von der Meraner Torshow überstrahlt.