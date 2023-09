2. Amateurliga C | Hinten wird’s besonders spannend

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

An diesem Wochenende beginnen im hiesigen Amateurfußball die Meisterschaften. Auch in der 2. Amateurliga geht es wieder los. Grund genug, um eine Prognose zu wagen. Dieses Mal an der Reihe: Der C-Kreis, auch als Ost-Gruppe bekannt.