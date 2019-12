Sieben Mal in Folge gastierte am Eisturm Rabenstein seit der Premiere im Jänner 2013 der Eiskletter-Weltcup. In der Saison 2019/20 wird die wichtigste Wettkampfserie der internationalen Eiskletter-Elite nicht seine Zelte im Passeiertal aufschlagen. Das Organisationskomitee entschied sich dazu, eine Pause einzulegen.Die Einzelheiten lesen Sie auf