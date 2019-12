Hochkarätiges Teilnehmerfeld bei IBU Cup in Ridnaun

Der IBU Cup 2019/20 wird nach dem Auftakt im norwegischen Sjusjoen am Donnerstag in Südtirol fortgesetzt. Die zweite Etappe der zweithöchsten Wettkampfserie im Biathlon findet traditionsgemäß in Ridnaun statt, wo die 334 gemeldeten Spitzensportler aus 42 verschiedenen Nationen von Donnerstag bis Sonntag insgesamt sechs Wettkämpfe austragen werden. Im EM-Ort von 2018 gibt es außerdem eine Premiere.Die Einzelheiten lesen Sie auf